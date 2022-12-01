6 أرقام ذهبية للمغرب .. نايف أكراد يدخل تاريخ المونديال بـ"طريقة عكسية"
حقق المنتخب المغربي لكرة القدم ارقاماً تاريخية بالتأهل للدور الثاني في نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك عقب الفوز الثمين على نظيره الكندي 2-1، كما أن كل من حكيم زياش ويوسف النصري سطروا تاريخياً جديداً لهما بفضل الهدفين خلال اللقاء.
واستحق "أسود الأطلس" الحصول على بطاقة التأهل بعد أن جمع 7 نقاط للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في المونديال على الرغم من وقوعه ضمن مجموعة صعبة ضمت إلى جواره كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا، وقد مكنه ذلك من تحقيق 6 أرقام ذهبية وهي:-
- تأهل المنتخب المغربي للمرة الثانية في تاريخه إلى دور الستة عشر بعد مونديال 1986.
- لأول مرة في تاريخه يحصل المنتخب المغربي على 7 نقاط في مرحلة المجموعات "جمع 5 نقاط في مونديال 1986".
- أصبح المنتخب المغربي أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء بـ 3 أهداف.
- دون حكيم زياش أسمه كصاحب أسرع هدف للمنتخبات العربي في تاريخ المونديال بعد ان سجل في الدقيقة 3 و30 ثانية.
- بات يوسف النصيري أول مغربي يسجل في نسختين مختلفتين في المونديال بإحرازه في مرمى إسبانيا 2018 وفي كندا في المونديال الحالي.
- سجل نايف اكراد بالخطأ في شباك منتخبه المغرب وهو الهدف رقم 100 في النسخة الحالية لمونديال قطر.
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