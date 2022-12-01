الترتيب النهائي للمجموعتين الثالثة والرابعة في كأس العالم.. يوم عربي حزين

انتهت مباريات اليوم في كأس العالم والخاصة بالمجموعتين الثالثة والرابعة حيث صعد حتى الأن 8 منتخبات رسمياً إلى دور الـ 16 بينما ودع مثلهم المونديال أيضاً بعد نتائج وعروض متباينة من منتخب إلى أخر وشهدت مباريات اليوم في الجولة الثالثة قوة وصراع حتى اللحظات الأخيرة من المباراتين وصعد المنتخب البولندي رغم الخسارة بفضل هدية من المنتخب السعودي وهدف في مرمى المكسيك

وشهد اليوم خروج عربي حزين لمنتخبين نجحا في تحقيق انتصارات تاريخية بعدما ودع المنتخب السعودي بعد فوز تاريخي على الأرجنتين كما ودعت تونس بغم فوزها على فرنسا بطلة العالم والنسخة الاخيرة من المونديال.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة فوز الأرجنتين وتصدره المجموعة عقب الفوز على بولندا بهدفين دون مقابل كما فاز المكسيك على السعودية في مباراة جماهيرية كبيرة ولكن ودع المنتخبين البطولة عقب احتلالهما المركز الثالث والرابع على الترتيب.

نتائج المباريات

الأرجنتين – بولندا 2-0

السعودية – المكسيك 1-2

الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة

الأرجنتين 6 نقاط

بولندا 4 نقاط

المكسيك 4 نقاط

السعودية 3 نقاط

أما المجموعة الرابعة فشهدت فوز تاريخي لتونس على فرنسا ولكنه لم يكن كفاية ليتصدر فرنسا المجموعة ويخرج تونس بعد فوز تاريخي على بطل العالم، وفي المباراة الثانية نجح المنتخب الأسترالي في تحقيق مفاجأة مدوية وصعد إلى دور الـ 16 بعد الفوز على الدنمارك

نتائج المباريات

فرنسا – تونس 0-1

أستراليا – الدنمارك 1-0

الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة

فرنسا 6 نقاط

أستراليا 6 نقاط

تونس 4 نقاط

الدنمارك 1 نقطة