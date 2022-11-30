الترتيب النهائي لأول مجموعتين في كأس العالم والفرق الصاعدة إلى دور الـ16

شهد اليوم بداية مرحلة الإقصاء الرسمي من المونديال مع بداية الجولة الثالثة من دور المجموعات حيث ودع رسميا 4 منتخبات البطولة وهي قطر، الإكوادور من المجموعة الأولى، وإيران وويلز من المجموعة الثانية وذلك بعد مواجهات قوية اقيمت اليوم.

وصعد رسمياً من المجموعتين الأولى والثانية كلاً من هولندا والسنغال وإنجلترا وأمريكا دون وجود أي مفاجآت باستثناء الإكوادور التي قدمت مباريات قوية وكانت قريبة من الصعود لولا فوز المنتخب السنغالي اليوم بجدارة.

المباراة الأولى لم يواجه المنتخب الهولندي أي صعوبة في تخطي منتخب قطر بهدفين دون مقابل بينما كانت المباراة الثانية بين السنغال والإكوادور غاية في القوة ونجح السنغال في الصعود لأول مرة منذ 20 عاماً.

وبالمثل في المجموعة الثانية حيث لم يواجه منتخب إنجلترا أي صعوبة في الفوز على ويلز بثلاثية بينما كانت قمة أمريكا وإيران غاية في القوة ونجحت أمريكا بخطف هدف الفوز والصعود.

ويتقابل في الدور الثاني من البطولة ربع النهائي منتخب هولندا مع أمريكا بينما يواجه المنتخب السنغالي قوة المنتخب الإنجليزي في مباراة قد تكون سهلة أمام الإنجليز للصعود إلى دور الثمانية.

نتائج مباريات اليوم

قطر - هولندا 0-2

الإكوادور - السنغال 1-2

إنجلترا - ويلز 3-0

أمريكا - إيران 1-0

الترتيب النهائي للمجموعة الأولى

هولندا 7

السنغال 6

الإكوادور 4

قطر 0

الترتيب النهائي للمجموعة الثانية

إنجلترا 7

أمريكا 5

إيران 3

ويلز 1