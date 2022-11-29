"العقل زينة".. أغويرو يدافع عن ميسي أمام الملاكم المكسيكي

دافع النجم السابق لمنتخب الأرجنتين سيرخيو أجويرو عن زميله ليونيل ميسي بعد الهجوم الذي تعرض له الأخير من الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز بعدما زعم الأخير أن ميسي أهان قميص المكسيك في غرفة تبديل الملابس حين ركله بقدمه!.

وقال أجويرو على حسابه في "تويتر": "سيد كانيلو لا تبحث عن أعذار أو مشاكل، بالتأكيد لا تعرف كرة القدم وما يحدث في غرفة تبديل الملابس دائما ما تكون القمصان على الأرض بعد انتهاء المباريات بسبب العرق، ثم إذا رأيت جيدا، فإنه يقوم بإزالة حذائه وقام بلمس القميص عن طريق الخطأ".

وبدا تصريح أغوير هادئاً يغلفه الدبلوماسية والتهدأة بعيداً عن تطوير الأزمة وأخذها إلى أبعاد أخرى مع الملاكم الغاضب من باب المثل القائل: "العقل زينة"!.

وكان الملاكم المكسيكي قد كتب على حسابه: "من الأفضل أن يدعو الله بألا أجده أمامي.. مثلما أحترم الأرجنتين، عليه أن يحترم المكسيك".