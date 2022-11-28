خلع قميص السعودية فكانت الصدمة الكبرى على المدرجات (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشجع خلع قميص المنتخب السعودي على المدرجات وكانت الصدمة بأنه يرتدي قميص لاعب المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفيسكي بمجرد تسجيل الأخير هدفاً في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ووصل صدى هذا المشهد إلى نجم برشلونة الإسباني ليفاندوفيسكي الذي استقبله في بهو الفندق الخاص ببعثة المنتخب البولندي وأهداه قميصه الذي يحمل توقيعه.

وظهر المشجع خلال الفيديو برقصة مضحكة حصدت ستة ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة عن نشره في "تويتر".

شاهد: أغرب مشجع : خلع قميص السعودية وتحول إلى مشجع بولندي بعد هدف ليفاندوفسكي https://t.co/e0lfHIlMCCpic.twitter.com/oUGzGjqpER — صحيفة المرصد (@marsdnews24) November 26, 2022

وأثار المشجع جدلاً كبيراً في مواقع التواصل خصوصاً أن الجماهير السعودية نفت أن يكون هذا المشجع من حاملي الجنسية السعودية، مشيرين إلى أنه ينتمي لإحدى دول شرق آسيا.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز بولندا بهدفين دون مقابل مما يعني أنها بحاجة إلى التعادل في مباراة الأرجنتين للتأهل فيما تحتاج السعودية للفوز على المكسيك لضمان التأهل.