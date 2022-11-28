ألمانيا تنجو بأعجوبة من الوادع المبكر لكأس العالم 2022

أحرز نيكلاس فولكروج، هدف لألمانيا في الدقيقة 83 بمرمى إسبانيا ليتعادل لمنتخب بلاده ويحافظ على أماله في البقاء والصعود إلى الدور الثاني في مونديال قطر 2022، بعد أن حصد المنتخب الألماني على أول نقطة في منافسات المجموعة الخامسة الذي يتصدرها المنتخب الإسباني برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لليابان وكوستاريكا ونقطة واحدة لألمانيا.

وكان المنتخب الإسباني قد تقدم بهدف عن طريق البديل ألفارو موراتا في الدقيقة 62، قبل أن يجري المدربين عدداً من التغييرات كانت في صالح المنتخب الألماني الذي نجح في إحراز التعادل وتجنب المغادرة وتلقي الخسارة الثانية على التوالي بعد الخسارة المفاجأة أمام اليابان في الجولة الأولى.

شهد المباراة حضور كبير من جانب جماهير المنتخبين في واحدة من أقوى لقاءات دور المجموعات في كأس العالم وبلغ عدد الحضور 68895 مشجع.

ترتيب المجموعة

إسبانيا 4 نقاط

اليابان 3 نقاط

كوستاريكا 3 نقاط

ألمانيا نقطة واحدة

المواجهات المقبلة

إسبانيا – اليابان

كوستاريكا – ألمانيا