الأرجنتين تستعيد بريقها بفضل "الساحر" ميسي

قاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى أول فوز في مونديال قطر 2022 بعدما اقتحم خط الدفاع المكسيكي وأحرز هدف منتخب بلاده الأول من تسديدة قوية ليساهم في تسهيل مهمة الأرجنتين في المباراة بعد شوط أول سلبي لعباً ونتيجة، ثم ينجح إنزو فرنانديز، في إحراز الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين بهدفين دون مقابل وحصد أول 3 نقاط في المونديال أحيا بها الفريق الأرجنتيني أماله في الصعود ومواصلة مشواره في البطولة.

ورغم الهزيمة التاريخية أمام السعودية في المباراة الأولى إلى أن الأرجنتين بدأ المباراة أمام المكسيك بطريقة سيئة، وواجه صعوبات في التعامل مع الضغط العالي للمكسيك ولم يحصل ميسي على الوقت أو المساحة الكافية ليلعب بارتياح، واختفى قائد الأرجنتين في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح ميسي في إحراز الهدف الأول مستغلا تمريرة أنخيل دي ماريا، وسدد كرة منخفضة مرت من بين أقدام المدافعين وسكنت الشباك وضاعف فرنانديز النتيجة في الدقيقة 87 بتسديدة رائعة.

وبهذه النتيجة قفز المنتخب الأرجنتيني إلى المركز الثاني بثلاث نقاط، متخلفا بنقطة واحدة وراء بولندا المتصدرة قبل مواجهة الفريقين في ختام دور المجموعات، وتحتل السعودية المركز الثالث ولها ثلاث نقاط بالتساوي مع الأرجنتين لكنها تتأخر بفارق الأهداف.