السعودية توقف منصة بث تابعة لشبكة "بي.إن سبورتس"

أوقفت السعودية خدمة البث الشهيرة (تود دوت تي.في) التابعة لشبكة (بي.إن سبورت) القطرية منذ انطلاق بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر الجاري، حسبما قال شاهد من رويترز، في توقف مفاجئ بعد تشغيل سلس متواصل منذ عشرة أشهر.

وبي.إن سبورتس، ومنصاتها على الإنترنت، ومنها تود دوت تي.في، هي الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولدى الدخول على صفحة تود دوت تي.في، على الإنترنت من داخل السعودية تظهر عيها رسالة اعتذار مفادها أن الصفحة المطلوبة تخالف أنظمة وزارة الإعلام. لكن قنوات بي.إن سبورتس بشكل عام لا تزال متاحة عبر أطباق الأقمار الصناعية.

كما أرسلت تود دوت تي.في، رسالة إلى مشتركيها في المملكة في 24 نوفمبر، قائلة إنها تعاني انقطاع الخدمة.

وقالت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني حصلت عليها رويترز إنه بسبب أمور خارجة عن إرادة الشركة، فإنها تشهد انقطاعا في الخدمة في المملكة العربية السعودية، مما يؤثر حاليا على تود دوت تي.في، الشريك الرسمي لبث (مباريات) كأس العالم في قطر 2022.

وعجَّ حساب تود دوت تي.في، على تويتر برسائل من المستخدمين تطالب بإعادة رسوم اشتراكهم بعد الانقطاع.