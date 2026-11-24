قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية بإلزام شركة بأن تؤدي إلى أخرى 622 ألفاً و432 درهماً، قيمة مستحقات توريدات تجارية لم تسدّدها، إضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 3% سنوياً، واستندت المحكمة إلى كشف الحساب الذي قدّمته الشركة المورّدة، واعتبرته من قبيل الدفاتر التجارية المنتظمة التي يُعتدّ بها في إثبات التعاملات التجارية.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها 622 ألفاً و432 درهماً، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، فضلاً عن الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، و900 درهم مقابل مصروفات الترجمة، وأوضحت المدعية أنها نفّذت التوريدات لمصلحة المدعى عليها بموجب أوامر شراء، وأن الأخيرة لم تسدّد المبالغ المستحقة عنها. وقدّمت تأييداً لدعواها صوراً من أوامر الشراء والفواتير، وصورة من كشف الحساب، وأخرى من فاتورة الترجمة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية يجيز للتاجر الاحتجاج بدفاتره التجارية الإلزامية في مواجهة خصمه التاجر، متى كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة، وبيّنت أن كشف الحساب الصادر عن الشركة المدعية أثبت التعامل بين الشركتين، وترصّد المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها لمصلحة المدعية، وأن أوراق الدعوى خلت مما يدحض ما ورد في الكشف، فأخذت به حجةً على المدعى عليها.

وعن طلب الفائدة القانونية، أوضحت المحكمة أن المبلغ المستحق معلوم المقدار، وأن المدعى عليها تأخرت في الوفاء به، فيما خلت أوراق الدعوى مما يفيد سداد المديونية، وخلصت إلى توافر شروط استحقاق المدعية للفائدة التأخيرية تعويضاً عن التأخر في السداد.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعية 622 ألفاً و432 درهماً، مع فائدة تأخيرية على المبلغ المحكوم به بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على ألا يتجاوز مجموع الفائدة أصل الدين، كما ألزمتها بمصروفات الدعوى ومصروفات الترجمة، وبمبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

. الشركة المدعية أوضحت أنها نفّذت التوريدات لمصلحة الشركة المدعى عليها بموجب أوامر شراء.

. المحكمة أوضحت أن القانون يجيز للتاجر الاحتجاج بدفاتره التجارية الإلزامية في مواجهة خصمه التاجر.