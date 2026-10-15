بفضل تراجع الدولار.. الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع

ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة، ​اليوم، متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع والذي ‌سجله في ​الجلسة الماضية، وذلك مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لاحتمال رفع سعر الفائدة الأميركية هذا الشهر عقب صدور تقرير يشير إلى ارتفاع التضخم.

بحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4158.63 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ⁠أمس أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.8 بالمئة إلى 4180 دولارا للأوقية.

وتراجع الدولار بعد بلوغه أعلى مستوياته في ‌18 شهرا خلال الليل. ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت ‌كوم، كايل رودا: "ما نشهده هنا هو مجرد أعراض لسوق غير متأكدة ‌من سياسة أسعار الفائدة الأميركية، وهذا ‌يؤدي إلى بعض التقلبات".

وأضاف "نحن نقترب من مستوى حرج للغاية بالنسبة للذهب، وهو ما يقل ​قليلا عن 4000 ‌دولار. وإذا رأينا ​مجددا بعض البيانات القوية حقا، فسيكون هناك رأي ⁠مفاده أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل عاجل نسبيا، وعندها سيكون هذا هو محور التركيز".

وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ‌تقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 56.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1611.15 دولار وكسب ​البلاديوم 1.3 بالمئة ‌إلى 1107.83 دولار.