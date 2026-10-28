الدوقة ميغان تعود إلى «ماستر شيف».. برفقة الصغار

تعتزم ميغان، ​زوجة الأمير البريطاني هاري، المشاركة في ‌الموسم ​المقبل من برنامج «ماستر شيف أستراليا للصغار» موسم 2027، لتعود إلى السلسلة التي سبق أن ظهرت فيها كضيفة في التحكيم في النسخة المخصصة للكبار في وقت سابق ⁠من العام الجاري.

وعادت ميغان، وهي أميركية عملت في مجال التمثيل قبل زواجها من هاري عام 2018، في الآونة ‌الأخيرة إلى بريطانيا بعدما أمضت فترة في الولايات المتحدة برفقة عائلتها، وتشير تقارير إعلامية ‌إلى رغبتها في الحصول على دور جديد ‌كممثلة.

وذكرت قناة «تشانل 10» على ‌«إنستغرام» أن برنامج ‌«ماستر شيف أستراليا للصغار» سيعود في عام 2027، وستقدمه كل ​من بوه ‌لينغ يو وميغان ​دوقة ساسكس.

وذكر الموقع ⁠الأسترالي «نيوز دوت كوم دوت إيه.يو» أن من المتوقع تصوير حلقات البرنامج في ملبورن، ​منتصف ⁠العام المقبل.