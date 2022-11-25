موعد مباريات المنتخبات العربية المتبقية في كأس العالم 2022

نجحت المنتخبات العربية في الظهور الأول لها بشكل عام بعد أن جمعت 5 نقاط عن طريق 3 منتخبات عقب فوز السعودية على الأرجنتين وتعادل المغرب مع كرواتيا وتونس مع الدنمارك، بينما كانت النتيجة السلبية الوحيدة هي خسارة قطر في المباراة الافتتاحية

وسيكون أمام المنتخب القطري اليوم الفرصة الأخيرة لمحاولة اللحاق بالمونديال وعدم الوداع المبكر عندما يواجه السنغال بينما تلعب المنتخبات الثلاثة الأخرى مواجهتها بشكل أفضل وفرصة حتى الجولة الثالثة طبقا لنتيجة المباراة الأولى.

وسيكون منتخب قطر على موعد مع نظيره السنغالي اليوم الجمعة، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية، وسيختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة هولندا، يوم الثلاثاء 29 نوفمبر الجاري، على استاد "البيت" بمدينة الخور.

أما الأخضر السعودي سيخوض مباراته المقبلة أمام نظيره البولندي غدا السبت، على استاد المدينة التعليمية بنادي الريان، ضمن الجولة الثانية، ومن ثم يواجه نظيره المكسيكي يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، في ختام منافسات دور المجموعات.

وسيلعب منتخب "نسور قرطاج" ضد نظيره الأسترالي غدا السبت، على استاد "الجنوب" بالعاصمة الدوحة، في الجولة الثانية، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب فرنسا، حامل اللقب، يوم الأربعاء المقبل، على استاد المدينة التعليمية بنادي الريان.

أما رجال المغرب منتخب "أسود الأطلس" على موعد مع نظيره البلجيكي، يوم الأحد المقبل، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة، في إطار منافسات الجولة الثانية، وسيختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة كندا، يوم الخميس المقبل، على استاد "الثمامة" أيضا.

مباريات المنتخبات العربية بتوقيت الإمارات

مباريات منتخب قطر

قطر – السنغال (الجمعة 25-11)

التوقيت: (17:00)

قطر - هولندا (الثلاثاء 29-11)

التوقيت: (19:00)

مباريات منتخب السعودية

السعودية – بولندا (السبت 26-11)

التوقيت: (17:00)

السعودية – المكسيك (الأربعاء 30 نوفمبر)

التوقيت: (23:00)

مباريات منتخب تونس

تونس – أستراليا (السبت 26-11)

التوقيت: (14:00)

تونس – فرنسا (الأربعاء 30 – 11)

التوقيت: (19:00)

مباريات منتخب المغرب

المغرب – بلجيكا (الأحد 27-11)

التوقيت: (17:00)

كندا – المغرب (1-12)

التوقيت: (19:00)