المغرب ينتزع نقطة بطعم "الفوز" من كرواتيا

عزز المنتخب المغربي طموح جماهيره عبر المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع نظيره الكرواتي اليوم ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر. ووسط دعم جماهيري هائل في استاد البيت بمدينة الخور، تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكرواتي في أغلب فترات المباراة، خاصة في الجانب الهجومي، وكاد أن يحسم النقاط الثلاث لصالحه لكنه لم ينجح في هز الشباك رغم صناعة عدد من الفرص الحقيقية.

ورغم التعادل، جاء الأداء المقنع أمام المنتخب الكرواتي، وصيف بطل كأس العالم 2018، في المباراة الأولى ليعزز طموح المنتخب المغربي وجماهيره في التأهل من المجموعة السادسة التي تشهد اليوم أيضا لقاء المنتخب البلجيكي مع نظيره الكندي على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي.

ودفع وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي بتشكيلة أساسية ضمت الحارس ياسين بونو وأشرف حكيمي ورومان سايس ونايف أكرد ونصير مزراوي وعز الدين أوناحي وسفيان أمرابط وحكيم زياش وسليم أملاح وسفيان بوفال ويوسف النصيري. بينما ضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب الكرواتي الذي يدربه زلاتكو داليتش كلا من الحارس دومينيك ليفاكوفيتش وجوزيب يورانوفيتش وديان لوفرين وجوسكو جفارديول وبورنا سوسا ولوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش ونيكولا فلاسيتش وأندريج كراماريتش وايفان بيريسيتش.



إحصاءات

المغرب - كرواتيا صفر-صفر

الملعب: استاد البيت، الخور

الجمهور: 59407 متفرجاً

الدور الأول

المجموعة السادسة

الحكم: الأرجنتيني فرناندو راباليني

-الإنذارات:

المغرب: سفيان أمرابط (78)

- التشكيلتان:

المغرب: ياسين بونو، رومان سايس، أشرف حكيمي، نصير مزراوي (يحيى عطية الله، 60)، نايف أكرد، حكيم زياش، سفيان بوفال (عبد الصمد الزلزولي، 65)، سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي (عبد الحميد صابيري، 81)، يوسف النصيري (عبد الرزاق حمد الله، 81).

المدرب: وليد الركراكي

كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش، ديان لوفرين، بورنا سوسا، يوسيب يورانوفيتش، يوشكو غفارديول، لوكا مودريتش، إيفان بيريشيتش (ميسلاف أورشيتش، 90)، ماتيو كوفاتشيتش (لوفرو ماير، 79)، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولا فلاشيتش (ماريو باشاليتش، 46)، أندري كراماريتش (ماركو ليفايا، 71).

المدرب: زلاتكو داليتش