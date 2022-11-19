إنفانتينو يصف "الدروس الاخلاقية" لـ"منتقدي المونديال" بالنفاق

وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو، الانتقادات المتعلقة بكأس العالم بـ"الدروس الاخلاقية" التي تنم عن "النفاق" عشية انطلاق كأس العالم في قطر التي تتعرض لحملة انتقادات واسعة منذ ان اختيرت لتنظيم اكبر حدث كروي للمرة الاولى في العالم العربي.

وقال إنفانتينو "انا هنا ليس لاعطائكم دروسا في الحياة، لكن ما يحصل في الوقت الحالي هنا ليس عادلا على الاطلاق. الانتقادات المتعلقة بكأس العالم تنم عن نفاق".

واضاف "بالنسبة الينا كأوروبيين ما قمنا به على مدار 3 الاف سنة سابقة، يتعين علينا الاعتذار عنه على مدار 3 آلاف سنة مقبلة قبل أن نعطي دروسا للآخرين. هذه الدروس الأخلاقية تنم عن النفاق". ويرى المسؤولين القطريون بان بلادهم عرضة "للعنصرية" و"المعايير المزدوجة". وأشاروا إلى الإصلاحات المتعلقة بظروف العمل والسلامة التي تم الترحيب بها باعتبارها رائدة في منطقة الخليج. وتنطلق منافسات كأس العالم الأحد بمواجهة قطر الدولة المضيفة مع الإكوادور في المباراة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الاولى على استاد البيت في مدينة الخور.