"الأخضر السعودي" يخسر وديا من كرواتيا

خسر المنتخب السعودي أمام ضيفه الكرواتي بهدف في مباراة ودية اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن استعدادات الطرفين لكأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق الأحد في قطر. ورغم حصول المضيف على فرص للتسجيل في الشوطين، إلا أن كرواتيا أدركت الشباك في نهاية المباراة عبر اندري كراماريتش (82).

وقال مهاجم السعودية صالح الشهري بعد المباراة التي لم تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً لاقامتها ظهراً، في تصريح تلفزيوني "كان جيدا ان نكون متقاربين مع المنتخب الكرواتي وصيف المونديال الاخير". بدوره، قال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل "لا يجب ان نفرط في التفاؤل لان كرواتيا لم تكن ترغب بكشف كل اوراقها مثلنا نحن". ورغم أفضليته في الشوط الأول، كاد المنتخب السعودي يستقبل هدفاً لولا براعة الحارس محمد العويس الذي تصدى لكرة ماريو باشاليتش ببراعة، قبل أن يتدخل الدفاع وينهي خطورتها (9).

ولاحت فرصة للأخضر عندما صوب محمد كنو كرة قوية ارتطمت بالدفاع وتحولت لركنية (14). ومن هفوة دفاعية كاد المضيف يفتتح التسجيل عندما استدار صالح الشهري حول الكرة وصوبها باتجاه المرمى، لكن الدفاع اعترضها وحولها لركنية (25). اتبعه فراس البريكان بتصويبة قوية تصدى لها الحارس دومينيك ليفاكوفيتش وعادت الكرة لتجد سعود عبدالحميد الذي لعبها عرضية، لكنها أخذت طريقها خارج الملعب (28).

وفوّت الأخضر فرصة محققة عندما لعب ياسر الشهري كرة عرضية على رأس صالح الشهري الذي صوبها فوق العارضة بقليل (38)، ثم أهدرت السعودية فرصة أخرى عندما لعب سعود عبدالحميد كرة عرضية مرت من أمام الشهري لتفقد خطورتها (42). وفي الشوط الثاني، جهز البديل هيثم عسيري كرة لسالم الدوسري الذي واجه المرمى لكنه لعبها فوق العارضة (63).

بعدها أشرك زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا قائد المنتخب لوكا مودريتش، نجم مونديال 2018 عندما قاد بلاده إلى مركز الوصافة، لكن ذلك لم يمنع الأخضر من تهديد المرمى الكرواتي عندما ناب القائم عن الحارس ليفاكوفيتش وتصدى لكرة محمد كنو (72). ومن هجمة سريعة تمكن المنتخب الكرواتي من التسجيل عندما تحصل كراماريتش، مهاجم هوفنهايم الألماني، على كرة توغل بها للعمق وصوبها قوية الى يمين العويس (82).