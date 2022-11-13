بيان من الأمن العام الأردني حول الشغب في مباراة الوحدات والعقبة (فيديو)

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني في بيان لها عن إلقاء القبض على عدد من مثيري الشغب داخل المدرجات خلال نهائي بطولة الكأس التي جمعت فريقي الوحدات مع العقبة مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله في منطقة القويسمة في وسط العاصمة عمان.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام أن القوة الأمنية المكلفة بتأمين الحماية للمباراة ألقت القبض على عدد من مثيري الشغب بينهم "أشخاص قاموا بإشعال ألعاب نارية (الشماريخ).. حيث تم ضبطهم وآخرين حاولوا اثارة أعمال الشغب".

وأوضح البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق الذين تم ضبطهم وإحالتهم الى الجهات المختصة.

وكان الوحدات قد توج بطلاً للنسخة 41 من مسابقة كأس الأردن، بفوزه على العقبة بهدف دون رد سجله الفلسطيني شهاب القنبر في الدقيقة 18، ليختتم الوحدات الموسم الكروي 2022 بأفضل طريقة ممكنة من خلال رفع كأس الأردن للمرة الحادية عشرة في تاريخه.