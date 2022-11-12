محمد صلاح يتخلى عن شيرين عبدالوهاب في أزمتها!

فاجأ نجم ليفربول محمد صلاح الشارع المصري -المعروف بارتباطه الوطيد بين نجوم الرياضة والفن- بإلغاء متابعته للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد شغلت الرأي العام المصري والعربي خلال الفترة الماضية بقضية تعاطيها للمخدرات في وقت يقود محمد صلاح حملة مكافحة المخدرات "أنت أقوى من المخدرات"، مما دفع كثيرين لتبرير موقف النجم المصري في إلغاء متابعتها.

وفي المقابل، انتقد بعض المغردين موقف محمد صلاح مشددين على أنه كان من المفترض أن يقدم الدعم لشيرين عبدالوهاب بصفته يقود حملة لمكافحة المخدرات وليس من المنطقي أن يتخلى عنها في أزمتها لاسيما أنها دخلت المستشفى قبل أسابيع للعلاج من الإدمان وخرجت منه قبل أيام بصحة جيدة.

ونشرت شيرين عبدالوهاب قبل أسابيع صورة لها مع محمد صلاح على حسابها في "إنستغرام" وعلّقت عليها: "القمر لما يكتمل"، ويبدو أن لاعب ليفربول لم يعجبه توقيت النشر في غمرة انشغال مواقع التواصل بأزمة الفنانة المصرية سواء مع أزمة التعاطي أو مشكلتها مع زوجها حسام حبيب.