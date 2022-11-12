مانيه في قائمة السنغال المونديالية رغم الإصابة

أدرج المدرّب السنغالي أليو سيسيه، اسم مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، أفضل لاعب إفريقي ووصيف الكرة الذهبية ساديو مانيه، في قائمة «أسود تيرانغا» التي ستخوض غمار مونديال قطر 2022، رغم إصابته التي تقوّض فرصه باللعب.

وقال سيسيه، الذي جدد عقده مع المنتخب حتى عام 2024 للصحافيين، إنه يأمل أن تتحسن حالة مانيه في غضون أسابيع قليلة، معرباً عن أنه «متفائل»، لأن الإصابة لا تتطلب إجراء جراحة.

وأضاف المدرّب «فضلت إبقاءه في المجموعة، ساديو مانيه لاعب مهم في فريقنا، من المهم الاستمرار في متابعة إصابته، على أمل أن يحدث تطور في غضون أسبوعين أو ثلاثة. لكننا متفائلون حقاً». وتابع «سنمنح أنفسنا كل الوسائل اللازمة لنتمكن من استعادة ساديو مانيه».