قائمة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022.. عودة حمدالله

أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، وليد الركراكي اليوم الخميس، لائحة لاعبي "أسود الأطلس" لخوض نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

ويشارك منتخب المغرب "أسود الأطلس" للمرة السادسة في تاريخه في نهائيات بطولة كاس العالم، وسيلعب في النسخة الحالية الـ22 لكأس العالم ضمن المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا وكندا، وكرواتيا.

وشهدت القائمة عودة المهاجم عبد الرزاق حمد الله بعد غياب طويل عن المنتخب، بسبب خلافات مع المدرب السابق البوسني وحيد خليلوزيتش، إضافة إلى بدر بانون، مدافع الأهلي السابق وقطر القطري الحالي، وحكيم زياش لاعب تشيلسي.

في المقابل، استبعد الركراكي اللاعب أشرف بنشرقي، جناح نادي الزمالك المصري السابق والجزيرة الإماراتي الحالي.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة الثانية لمونديال قطر 2022، إلى جانب كل من منتخبات أمريكا، ويلز، وإنجلترا، وإيران.

وفي ما يلي التشكيلة الرسمية لمنتخب المغرب لمونديال قطر 2022:

لحراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية) – أحمد رضا التكناوتي (الوداد الرياضي) – منير المحمدي (الوحدة السعودي).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – نصير مزراوي (بايرن ميونخ) – رومان سايس (بشيكتاش) – نايف أكرد (وست هام يونايتد) – أشرف داري (بريست) – جواد الياميق (ريال بلد الوليد) – يحيى عطية الله (الوداد الرياضي) بدر بانون (قطر )

خط الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا) – سليم أملاح (ستاندار ليغ) يحيى جبران (الوداد الرياضي) – عبد الحميد الصابيري (سامبدوريا) – عز الدين أوناحي (أنجيه) – بلال الخانوس (جنك).

خط الهجوم: حكيم زياش (تشيلسي) – يوسف النصيري (إشبيلية) – سفيان بوفال (أنجيه) – زكريا أبو خلال (تولوز) – عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا) – أمين حارث (أولمبيك مارسيليا) – إلياس شاعير (كوينز بارك رينجرز) – وليد شديرا (باري ) – عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي).