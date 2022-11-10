كأس الرابطة الإنجليزية.. مفاجآت كبرى وخروج "خماسي العاصمة"

خرج خماسي العاصمة تشلسي الوصيف وأرسنال متصدر الدوري وتوتنهام رابعه ووست هام وكريستال بالاس أمس من الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية لكرة القدم، فيما أنقذ الحارس الايرلندي الشمالي كاومهين كيليهير فريقه ليفربول من فقدان اللقب. وودع تشلسي المسابقة التي خسر مباراتها النهائية العام الماضي أمام ليفربول 10-11 بركلات الترجيح، بسقوطه أمام مضيفه مانشستر سيتي صفر-2.

وصمد النادي اللندني طيلة الشوط الأول قبل أن تستقبل شباكه هدفين في مدى خمس دقائق عندما هزها الدولي الجزائري رياض محرز من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (53)، وأضاف الأرجنتيني جوليان ألفاريس الثاني مستغلاً كرة مرتدة من الحارس الدولي السنغالي إدوار مندي اثر تسديدة قوية لمحرز (58).

وخاض مانشستر سيتي المباراة في غياب أبرز نجومه في مقدمتهم هدافه الدولي النروجي إرلينغ هالاند وصانع ألعابه الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، فيما عاد لاعب وسطه كالفن فيليبس بعد تعافيه من إصابة في الكتف تعرض لها في سبتمبر الماضي وخضع على إثرها لعملية جراحية.

ودخل فيليبس في الدقيقة 50 مكان الإسباني رودري. ولم تكن حال أرسنال أفضل من جاره تشلسي، وودع المسابقة مبكرا بخسارته أمام ضيفه برايتون 1-3.

وكان رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا سباقين إلى التسجيل عبر إيدي نكيتياه في الدقيقة 20، لكن برايتون قلب الطاولة بثلاثية، فأدرك التعادل عبر مهاجم المدفعجية ومانشستر يونايتد السابق داني ويلبيك (27 من ركلة جزاء)، ثم تقدم بواسطة الياباني كاورو ميتوما (58) والغاني طارق لامبتي (71).

وخرج توتنهام بخسارته أمام مضيفه نوتنغهام فوريست صاحب المركز الأخير في الدوري الممتاز بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي رينان لودي (50) وجيسي لينغارد (57.

وأكمل نوتنغهام فوريست المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه البلجيكي أوريل مانغالا في الدقيقة 75 لتلقيه الانذار الثاني. وخرج وست هام يونايتد بخسارته امام ضيفه بلاكبيرن روفرز من التشامبيونشيب 9-10 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي. كما ودّع الفريق اللندني الآخر كريستال بالاس بخسارته أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-3 بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي. وفرض حارس المرمى الايرلندي الشمالي كاومهين كيليهير نفسه نجماً في مباراة فريقه ليفربول حامل اللقب أمام ضيفه دربي كاونتي من التشامبونشيب وقاده إلى الفوز 3-2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتألق كيليهير بتصديه لثلاث ركلات ترجيحية لمواطنه كونور هوريهان والاسكتلندي فورسايث ولويس دوبين. وأهدر ليفربول ركلتين الأولى عبر مدافعه الإسباني ستيفان بايسيتيتش والثانية عبر مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، فيما سجل له ألكسندر أوكسلايد-تشامبرلاين والأوروغوياني داروين نونييس وهارفي إيليوت.

ودفع المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب بتشكيلة رديفة كان جو غوميز واليوناني كوستانتينوس تسيميكاس الوحيدين من تشكيلته الأساسية، قبل أن يدفع بفيرمينو وإيليوت ونونييس في الدقيقة 66، ليعود ويشرك البرتغالي فابيو كارفاليو في الدقيقة 74 من دون أن ينجحوا في هز شباك الضيف. وتأهل ولفرهامبتون بفوزه على ليدز يونايتد 1-صفر، وساوثمبتون على شيفيلد ونسداي من التشامبيونشيب 2-1. ويختتم الدور الثالث الخميس بلقاء مانشستر يونايتد مع أستون فيلا. وكانت أندية ليستر سيتي وبورنموث وبيرنلي ولينكولن سيتي وتشارلتون أثلتيك ومليتون كينز دونز وجيلينغام حجزت بطاقتها الثلاثاء.