الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه الحازم ضد الدوري السوبر الأوروبي

كرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) معارضته الشديدة لإقامة الدوري السوبر الأوروبي الجدلي والانفصالي عن مسابقة دوري أبطال أوروبا العريقة الثلاثاء في نيون، بعد اجتماع مع الشركة المروّجة له.

وقال الاتحاد القاري ان الاجتماع جاء بناء على طلب من "أي 22 سبورتس مانجمنت"، وهي شركة مروّجة للدوري السوبر الأوروبي تم إطلاقها في منتصف أكتوبر.

وقالت المجموعة على موقعها الإلكتروني إنها "تعمل بنشاط مع عدد من أندية كرة القدم الرائدة لتطوير مفاهيم وأفكار جديدة لمسابقات الأندية الأوروبية".

تضمن وفد هذه المجموعة ثلاثة أشخاص بقيادة الرئيس التنفيذي برند رايشارت في الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد القاري في نيون، في حين وجه مجلس إدارة الاتحاد القاري الدعوة الى 22 ممثلاً عن اندية البطولات القارية الخمس الكبرى، منظمة الأندية الأوروبية، اتحاد اللاعبين العالميين (فيفبرو) ومجموعات من راوبط المشجعين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن "المعارضة الساحقة للمشروع الذي اطلق عليه تسمية "الدوري السوبر" لا تزال نفسها اليوم كما كانت الحال في أبريل 2021".

وكان 12 ناديا من نخبة القارة الاوروبية قررت اطلاق فكرة الدوري السوبر الاوروبي في أبريل 2021، لكنها واجهت انتقادات واسعة النطاق من حكومات بلادهم ورابطات الدوري والاتحادات الوطنية والجماهير، فاضطرت الى التراجع عن خطوتها بعد أيام معدودة.

بيد أن ثلاثة أندية هي يوفنتوس الايطالي وريال مدريد وبرشلونة الاسبانيان، لا تزال تسعى الى تعويمها من جديد، وسط خلاف حول إساءة استخدام مزعومة لمركز نافذ من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، ستتم تسويته في أوائل عام 2023 من قبل محكمة العدل الأوروبية. فيما انسحبت الأندية الإنجليزية القوية مقابل دفع غرامات.