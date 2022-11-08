لاعب سعودي يقترح طريقة غريبة لإيقاف ميسي

بدأت القنوات الرياضية السعودية البحث عن الطريقة الممكنة لمراقبة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان و"راقصي التانغو" خلال نهائيات كأس العالم المقررة في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال لاعب نادي التعاون السعودي معتز هوساوي لقناة "إس سي سي" السعودية رداً على سؤال حول هوية لاعب المنتخب السعودي الذي يمكنه إيقاف ميسي: "الأمر يحتاج إلى دعاء الوالدين، أو معجزة".

وأوضح هوساوي المتوقع مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم: "ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، لا يزال في قمة مستواه رغم تقدمه في العمر".

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.