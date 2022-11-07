محمد صلاح "جلاد" حراس مرمى الدوري الإنجليزي.. أرقام مبهرة وتاريخية

واصل النجم المصري محمد صلاح، مشواره في تحطيم الأرقام القياسية والمضي قدماً في طريقه لتحقيق المزيد من الأرقام وذلك بعد هدفيه في مرمى توتنهام بالدوري الإنجليزي، وتمكن صلاح من الوصول للهدف السادس مع ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقترب بعض الشيء من العملاق هالاند هداف مانشستر سيتي والذي يغرد بمفرده.



ونجح الأسطورة المصرية وهداف ليفربول محمد صلاح في إحراز هدفين على توتنهام وقيادة فريقه إلى أول فوز خارج أرضه هذا الموسم، والعودة إلى الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين، وذلك بعدما نجح في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 11 من تسديدة رائعة قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 40، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول 2-1.

وأبرز أرقام واحصائيات محمد صلاح ضد توتنهام أنه كان له أكبر عدد من التسديدات على المرمى برصيد 3 تسديدات، وصنع فرصتين، ولمس الكرة 9 مرات في منطقة جزاء سبيرز.

كما سجل محمد صلاح أول أهدافه على ملعب توتنهام الجديد، وهو الملعب الخامس والعشرون الذي يسجل فيه النجم المصري بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويتبقى فقط ملعب يترف مور الخاص بفريق بيرنلي الذي استعصى على صلاح حتى الأن.

كما سجل محمد صلاح حتى الآن 18 هدفاً في فريقي شمال لندن، 10 ضد توتنهام و8 أمام أرسنال، وهو أكثر لاعب يسجل في الفريقين معًا، وتخطى النجم المصري اسطورة توتنهام روبي كين، ونيكولاس أنيلكا لاعب تشيلسي السابق، ووصل للهدف 126، بالمركز السادس عشر بالهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أصبح محمد صلاح على بعد هدفين من كيني دالجليش في ترتيب الهدافين التاريخيين لليفربول، حيث سجل محمد صلاح (170)، دالجليش (172) ويحتل المركز السابع.