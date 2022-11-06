ترتيب محمد صلاح "الأسطورة" بين هدافي الدوري الإنجليزي

نجح محمد صلاح في العودة القوية وتسجيل هدفين في مرمى توتنهام ليقود فريقه إلى فوزاً هاماً بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع محمد صلاح رصيده في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعتليه النرويجي إيرليج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ونجح محمد صلاح في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 11 من تسديدة رائعة قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد أن انفرد بالكرة مستغلاً خطأ فادح من إريك داير، وسجل في الشباك، وفي المقابل سجل هاري كين هدف توتنهام في الدقيقة 70 ليصل للهدف 11 هذا الموسم في البريميرليج.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي النجم المصري في مباراة ليفربول وتوتنهام كما يلي:-

هالاند، مانشستر سيتي، 18 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 11 أهداف.

ألكساندر ميتروفيتش، فولهام، 9 أهداف.

إيفان توني، برينتفورد، 8 أهداف.

لياندرو تروسار، برايتون، 7 أهداف.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.

رودريجو، ليدز يونايتد، 7 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 6 أهداف.

روبرتو فيرمينو، ليفربول، 6 أهداف.

فيل فودين، مانشستر سيتي، 6 أهداف

جيمس ماديسون، ليستر سيتي، 6 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 6 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 6 أهداف.