أغرب مباراة في كرة القدم.. فريق يستقبل هدفاً كل 42 ثانية ويخسر 58-صفر!

سجلت مباراة في الدوري الفرنسي لكرة قدم الصالات للهواة حدثاً تاريخياً اعتبره المراقبون الأغرب في تاريخ اللعبة بعدما تعرض فريق "يزيغوا دي غراند ليمبس" لخسارة كارثية بنتيجة 58 دون مقابل أمام خصمه الشرس أماتور ليون فيديسيان في كأس فرنسا.

وكانت المباراة الأولى في تاريخ فريق "يزيغوا دي غراند ليمبس" الذي تأسس حديثاً، وكان لافتاً أن شباكه استقبلت هدفا كل 42 ثانية خلال المباراة التي امتدت لـ40 دقيقة وشوطين بمعدل 20 دقيقة في كل شوط، .

ولم تقف الغرائب عند هذا الحد بعدما تم الكشف عن هوية حارس مرمى الفريق والذي يشغل منصب رئيس النادي في الوقت نفسه! والذي صرح بعد المواجهة أنه "لا يشعر بالخجل والعار من هذه النتيجة على الإطلاق"، مبرراً الهزيمة الثقيلة بأن "لاعبي الفريق لم يتمكنوا من التدريب في الفترة الماضية بسبب انشغالهم بوظائفهم مما أثر في أدائهم وبالتالي الخروج بالخسارة الكبيرة".