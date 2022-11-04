سبب غريب لعدم ضم نجم الأهلي إلى منتخب مصر

أوضح المدرب البرتغالي روي فيتوريا سبب عدم ضمه للاعب الأهلي كريم فؤاد رغم تألقه في الفترة الماضية مع "الأحمر"، بإحرازه هدفاً في مرمى الزمالك بكأس السوبر المصري ثم إحرازه هدفين في مرمى الداخلية بالدوري المحلي، وحصوله على لقب أفضل لاعب في المباراة نفسها.

وقال فيتوريا في مؤتمر صحافي للحديث عن تحضيرات منتخب مصر للفترة المقبلة: "أنا معجب بكريم فؤاد، تواجد في المعسكر الأول في أصعب لحظة له حيث كان لا يشارك مع الأهلي، أعرف أسلوب لعبه، وحالياً أريد رؤية لاعب آخر يكون لديه نفس القدرات في نفس مركزه ويحصل على فرصة تمثيل المنتخب".

وتابع: "مع تكدس المباريات في الدوري وضيق الوقت بينها وقلة عددها، يجعلنا لا نحكم على اللاعبين، كريم فؤاد بدأ أساسي في مباراة واحدة وعبدالله جمعة في مباراتين". وواصل: "لدينا أهداف من الفترتين، الفترة الأولى لمدة 5 أيام من التدريبات فقط لمعرفة قدرات اللاعبين للعمل على مستوى المنتخب، وحاولت تقليل المعدل العمري للاعبين المنضمين من أجل المستقبل".