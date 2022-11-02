تحذير ألماني من نفاد احتياطيات الأندية المالية بسبب أزمة الطاقة

قال توماس فايكرت رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، إن الاحتياطيات المالية للأندية الرياضية في ألمانيا نفدت تقريبا، في ظل أزمة الطاقة. وكتب فايكرت في مقال نشره اليوم بموقع الاتحاد :"في ظل المدفوعات المرتفعة المتوقعة، تواجه ألاف الأندية، خاصة التي تمتلك منشآت خاصة بها، أعباء مالية تهدد وجودها في بعض الحالات."

وأضاف أن الأندية والاتحادات الرياضية بحاجة إلى دعم الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لتجنب اللجوء إلى تغطية التكاليف المرتفعة من خلال زيادة رسوم العضوية. وأكد فايكرت " كل الأعضاء لن يكونوا قادرين على تحمل مثل هذه الزيادة حيث أنهم يتأثرون بالتكاليف الأخرى المرتفعة في حياتهم الخاصة."

وتدرس الحكومة الفيدرالية تقديم حزمة إنقاذ بقيمة 300 مليار يورو (97ر197 مليار دولار)، للرياضة، وهو ما قوبل بمشاعر من "السعادة" من جانب الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية.