محمد صلاح يحتفل بـ "الهالوين" ويثير الجدل في مواقع التواصل!

نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي على حسابه في "إنستغرام" عبر خاصية الستوري صورة لطفلتيه مكة وكيان وهما تحتفلان بيوم "الهالوين" إذ ظهرتا بأزياء تنكرية مخيفة في وقت شنت جماهير مصرية وعربية حملة انتقاداتواسعة على اللاعب العربي من باب أن الاحتفالية لا تمت لعادات وتقاليد الشعب المصري، على حد تعبيرهم.

وفي المقابل، دافع مشجعون عن محمد صلاح بشراسة، مشددين على أن "الهالوين" احتفالية أشبه بالمهرجان ومن الطبيعي أن يحضر جانب الترفيه لدى ابنتي محمد صلاح بين بقية أطفال المجتمع البريطاني المهتم بهذه الاحتفالية.

يذكر أن محمد صلاح يحظى بشعبية جارفة في بريطانيا والعالم ويتابعه على "إنستغرام" 53.4 مليون مشجع، وعلى "تويتر" 17.4 مليوناً.