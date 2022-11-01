صدمة لجمهور الأرجنتين قبل مواجهة السعودية في كأس العالم

كشفت وسائل الإعلام الأرجنتينية عن ضربة موجعة تلقاها "راقصو التانغو" قبل المواجهة الأولى في نهائيات كأس العالم "قطر 2022" أمام المنتخب السعودي ضمن المجموعة التي تضم أيضاً المكسيك وبولندا.

وقالت صحيفة "تي واي سي سبورت" إنه قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم طرأت على المنتخب الأرجنتيني إصابة لاعب وسط نادي فياريال الإسباني جيوفاني لو سيلسو، مضيفة أن لو سيلسو تعرض للإصابة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو وفياريال، التي أقيمت السبت على ملعب "سان ماميس" ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني إذ لم يتمكن الأرجنتيني من استكمال اللقاء وخرج من الملعب في الدقيقة 25.

وأضافت الصحيفة أن لو سيلسو تعرض لتمزق عضلي من الدرجة الأولى، مما يجعل ظهوره في المباراة بكأس العالم أمام السعودية في 22 نوفمبر محل شك كبير.

وسينضم لو سيلسو إلى زميليه باولو ديبالا وأنخيل دي ماريا اللذين يعنيان الإصابة أيضاً، لكن لو سيلسو يعتبر من أهم العناصر في تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني الذي يعتمد عليه كثيراً في ربط خطوط اللعب وتدعيم الأسطورة ليونيل ميسي.