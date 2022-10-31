طريقة صبيانية.. هكذا يرد رونالدو على منتقديه (فيديو)

واصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ردود فعله المثيرة للجدل في نادي مانشستر يونايتد قبل مباراة الفريق الأحد مع وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخطف رونالدو الأضواء خلال توجهه لإجراء الإحماء وروره من أمام استوديو التحليل الخاص بالمباراة على أرضية الملعب فصافح محللي شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية زميله السابق باليونايتد لويس ساها ولاعب ليفربول السابق جيمي ريدناب فيما تجاهل تماماً زميله السابق في الفريق غاري نيفيل وعرّضه لموقف حرج.

وكان نيفيل قد صرح بأنه من الأفضل أن يرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.

Cristiano Ronaldo clearly took Gary Neville’s criticism personal… 😂👋 pic.twitter.com/jOme84ZzDs — SPORTbible (@sportbible) October 30, 2022

ووصف مغردون طريقة رونالدو في الرد على الانتقادات بأنها صبيانية وتفتقر للحكمة وبعضهم ذهب لمطالبته بالاعتزال للحفاظ على تاريخه.

ولم يكن غاري نيفيل الوحيد الذي تم تهميشه من قبل رونالدو حيث سبق وأقدم "الدون" على الموقف نفسه مع أسطورة ليفربول جيمي كاراغير الذي كتب على حسابه في "تويتر" معلقاً على مشهد نيفيل: "مرحبا بك في نادي رونالدو للمهمشين".