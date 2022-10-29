مدرب الزمالك يُثير الجدل أمام وسائل الاعلام بسبب هدف كريم فؤاد

أثار مدرب الزمالك، البرتغالي، جوسفالدو فيريرا، دهشة الجميع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد مباراة السوبر، حينما قال ان هدف الأهلي الثاني في شباك فريقه لا يُحتسب.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه، الجمعة، عقب فوز على غريمه التقليدي الزمالك في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، بهدفين دون رد.

ولكن فيريرا عاد بعد ذلك وفسر هذا التصريح بقوله: "إن الهدف جاء نتيجة اندفاع لاعبيه للأمام لتعويض هدف الأهلي ولم يكن هناك موجوداً في الخطوط الخلفية سوى لاعبان اثنين فقط".

وأضاف: "لم نكن واضحين في طريقة لعبنا وارتكبنا بعض الأخطاء، حصلنا على إنذار مبكر ولذا بين الشوطين غيرنا طريقة لعبنا ولكن أحيانا الأمور لا تسر بالطريقة المطلوبة".

وتابع: "سيكون هناك اجتماعا مع اللاعب عقب العودة للقاهرة لمعرفة أسباب استقباله للبطاقات الصفراء في المباريات".

وكان الوردي قد حصل على بطاقة صفراء في الشوط الاول لمباراة سيراميكا في الدوري المصري، ما اضطر المدرب لاستبداله بين شوطي المباراة خوفا من استقباله للبطاقة الصفراء الثانية".

وأكمل: "لست حزينا من الخسارة فهي الأولى لنا منذ شهر ابريل الماضي، في الأخير نحن أبطال الدوري والكأس ما يعني أننا كنا نُلاعب أنفسنا، خسارنا مباراة وعلينا أن نُعيد التفكير من جديد لنُحقق الفوز في المباريات المقبلة".

ورفض المدرب البرتغالي الحديث عن الصفقات الجديدة ودورها في تحقيق الإضافة المطلوبة للفريق قائلاً: "أنا لا أتحدث عن لاعبي فريقي في الغرف المغلقة، ما يمكن أن أقوله عن المباراة أننا استقبلنا الهدف الأول فكنا نريد التغيير لزيادة القدرة الهجومية في الفريق وهذا حينما يحدث نرى عدم توازن لكنني أرى أننا كنا أفضل في الشوط الثاني، وتقدمنا للأمام وحصلنا على بعض الفرص".