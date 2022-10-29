مرتضى منصور يغادر مقر الزمالك بعد هدف فؤاد.. ويعقد مؤتمراً صحافياً

اضطر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إلى مغادرة مقر النادي في ميت عقبة بعد أن أحرز كريم فؤاد الهدف الثاني في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع.

ولم يبد مرتضي منصور مقتنعا بالأداء الذي قدمه فريقه في مباراة السوبر أمام الأهلي ما تسبب في خسارته بهدفين دون مقابل، الجمعة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وقالت مصادر قريبة الصلة من مرتضي منصور أن رئيس نادي الزمالك سيعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين، لاستعراض الجهود التي بذلها مجلس الإدارة من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات جديدة.

في وقت جدد فيه نادي الزمالك الثقة في الجهاز الفني واللاعبين بعد الخسارة من اللاعبين وطالبوا الجميع بغلق صفحة السوبر والتركيز في مباريات الدوري.