مشادة بين فيريرا وعبد الحفيظ في "سوبر" الأهلي والزمالك.. هذا سببها!

وقعت مشادة بين مدرب الزمالك البرتغالي فيريرا ومدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، عقب تسجيل البرازيلي برونو سافيو، الهدف الأول ل"الفرسان الحمر" في مباراة كأس السوبر المصري التي اقيمت الجمعة في العين وانتهت أهلاوية 2-صفر.

واعترض مدرب الزمالك على طريقة احتفال سيد عبد الحفيظ أمام مقاعد بدلاء فريق الزمالك ولكن العقلاء تدخلوا لتهدأة الطرفين واستكمل من بعدها اللعب.

وكان لاعبو الأهلي قد أقاموا ممراً شرفيا لفريق الزمالك لحظة تسلمه ميدالية الوصيف، إذ حرص فيريرا على مصافحة معظم نجوم الأهلي لحظة صعوده على المنصة لاستلام ميداليته.