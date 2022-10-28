مباشر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

يلتقي فريقا الزمالك والأهلي في السوبر المصري في قمة عربية تاريخية هي الأشهر والأعرق في مباراة يستضيفها استاد هزاع بن زايد بمدينة العين عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، في مباراة متوقع أن تكون قوية وثأرية خاصة مع تفوق الزمالك العامين الماضيين وحصوله على لقب الدوري من غريمه التقليدي فريق الأهلي.

"الإمارات اليوم" ستكون معكم في تغطية حية لأبرز أحداث المباراة بالصور والفيديو وأبرز الهجمات لحظة بلحظة

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح.

خط الوسط: زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - عمر جابر - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، برونو سافيو، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: شادي حسين.

- بداية المباراة

- 5 أفضلية بسيطة لفريق الزمالك في امتلاك الكرة ولكن دون وجود أي خطورة على المرميان

- 12 اول خطورة للزمالك من طرة رأسية قريبه من المرمى ولكنها في يد الحارس الشناوي

- 13 أول بطافة صفراء في المباراة للاعب الزمالك زكريا الوردي بعد تدخل عنيف

- 14 بطاقة صفراء للاعب الأهلي حمدي فتحي بعد تدخل على إمام عاشور

- 15 أول ربع ساعة من المباراة أفضلية لفريق الزمالك الأكثر سيطرة مع محاولات من الأهلي للوصول إلى مرمى الزمالك

- 23 طاهر محمد يضيع أول فرصة خطرة حقيقية بالمباراة من انفراد تام بالمرمى وعلى بعد خطوات من متابعة لكرة عرضية من اللاعب أحمد عبد القادر

أول هجمة خطرة في المباراة لصالح فريق الأهلي