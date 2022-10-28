التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري بالإمارات

ينتظر عشاق الكرة المصرية والعربية قمة عربية تاريخية هي الأشهر والأعرق عربياً تجمع الزمالك بطل الدوري والكأس في مصر والأهلي وصيف الدوري في مباراة يستضيفها استاد هزاع بن زايد بمدينة العين عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، في مباراة متوقع أن تكون قوية وثأرية خاصة مع تفوق الزمالك العامين الماضيين وحصوله على لقب الدوري من غريمه التقليدي فريق الأهلي.

ومن المتوقع أن يشهد التشكيل الخاص بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المباراة، عودة المهاجم طاهر محمد طاهر أساسياً بعد غيابه عن المباراة الماضية في الدوري أمام أسوان لحصوله على طرد في مواجهة الإسماعيلي، كما سيتواجد برونو سافيو وشادي حسين أساسيين، أما في الوسط سيكون هناك عمرو السولية بجوار حمدي فتحي، بدلاً من أليو ديانج المصاب.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: شادي حسين.

أما فريق تشكيل الزمالك المتوج بالدوري وكأس مصر أمام الأهلي فمن المتوقع أن يعتمد فيريرا على حسام عبد المجيد بجوار محمد عبد الغني في الخط الدفاعي، لإصابة الونش، وسيقود خط الهجوم الثلاثي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عمر جابر - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.