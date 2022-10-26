رئيس "اللليغا" ينتقد العقوبات المالية المفروضة على سان جيرمان

يشعر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، أن العقوبات المفروضة ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي متساهلة للغاية. وأشار تيباس إلى أن الغرامات المالية المحتمل فرضها ضد سان جيرمان مثل تكلفة "فنجان قهوة" بالنسبة لميزانيته.

يعد باريس سان جيرمان، المملوك لصندوق قطر للاستثمار، أحد أكثر الأندية إنفاقًا في كرة القدم الأوروبية حاليا، تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة القطري ناصر الخليفي. وخضعت المعاملات المالية لنادي باريس سان جيرمان لتدقيق شديد من النقاد، حيث سبق للنادي الفرنسي أن دفع غرامة قدرها 65 مليون يورو (48ر65 مليون دولار) - مع تعليق 55 مليون يورو - بسبب انتهاكات قانون اللعب المالي النظيف.

ورغم ذلك، يشعر تيباس أن مثل هذه التداعيات ضعيفة للغاية على الفريق الفرنسي، الذي يزعم أنه يقوض قواعد الرياضة. وأوضح تيباس في تصريحات لصحيفة (ليكيب) الفرنسية "10 ملايين يورو لباريس سان جيرمان وناصر هي فنجان قهوة. يجب أن تكون العقوبات رادعة وأن تؤثر أيضًا على الجانب الرياضي للنادي".

وشدد رئيس رابطة الدوري الإسباني "هذه العقوبات غير مؤثرة . ينبغي أن تتم معاقبتهم الآن". وألمح تيباس "خلال المواسم الستة أو السبعة الماضية، خسر باريس سان جيرمان مليار يورو. إنهم ينتهكون النظام البيئي لكرة القدم الأوروبية". وتساءل تيباس في نهاية حديثه قائلا "كيف يمكن للأندية الأخرى التنافس مع شخص تكبد خسائر بمليار يورو؟ إنه أمر صعب".