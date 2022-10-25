الوحدات ينسحب من الدوري الأردني.. ويعود في حالة واحدة فقط!

قال رئيس نادي الوحدات لكرة القدم بشار الحوامدة، الثلاثاء، إن النادي أبلغ الاتحاد الأردني لكرة القدم بالانسحاب من دوري المحترفين في حال التمسك بلعب المباراة أمام الفيصلي في ملعب الحسن في محافظة إربد.

وقرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاثنين، نقل مباراة الوحدات والفيصلي ضمن الأسبوع الـ21 من دوري المحترفين، إلى ملعب الحسن في إربد، بدلا من ملعب الملك عبدالله الثاني، لتقام عند الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل (بتوقيت الأردن)، وهو التوقيت السابق للقاء.

وأوضح الحوامدة لقناة "المملكة" الأردنية، أن قرار الانسحاب لا رجعة فيه إذا لم تلعب المباراة في منطقة القويسمة.

وعقدت الهيئة الإدارية للنادي الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث قرار اتحاد الكرة المتضمن نقل لقاء الوحدات والفيصلي في قمة الجولة 21 من دوري المحترفين بكرة القدم، لاتخاذ قرارها.

بحسب اللائحة التأديبية للموسم الكروي 2022، فإنه في حال "إذا أعلن النادي الانسحاب قبل أو أثناء البطولة الملزم الاشتراك بها أو تغيب دون عذر مقبول يوافق عليه الاتحاد عن أي مباراة من مباريات بطولات الاتحاد الرسمية، أو انسحب الفريق مـن الملعب ولم يعد لإكمال المباراة على الرغم من انتهاء المدة القانونية المقررة من قبل الحكم- مع مراعات صلاحية اللجنة إذا اقتضى الأمر اعتبار النادي المنسحب أو المتغيب خاسرا للمباراة بنتيجة (0/3) مـا لم تكن النتيجة الفعلية أكبر من ذلك".

وكذلك "توقع بحق النادي العقوبات التالية: إذا كان الانسحاب أو التغييب في بطولة دوري المحترفين، يستبعد النادي من المسابقة، وتشطب كافة نتائجه في البطولة، ويغرم 100 ألف دينار، ويهبط إلى الدرجة الأدنى، إضافة إلى حجب إيرادات المشاركة المتبقيـــة له عن مشاركته في البطولة التي انسحب منها" حسبما أشارت المادة 41 من اللائحة.