مفاجأة.. محمد صلاح لا يحظى بثقة زميله فان دايك بسبب ميلنر

كشف مدافع فريق ليفربول والمنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك عن أكثر لاعب يثق به لتسديد ركلات الجزاء في صفوف الفريق.

وعلى الرغم من أن محمد صلاح هو المتخصص الأول في تسديد ركلات الجزاء لليفربول منذ سنوات، لكنه لم يكن اختيار النجم الهولندي.

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: «من أثق به أكثر من غيره في تنفيذ ركلات الجزاء؟ إنه جيمس ميلنر».

وأضاف: «ميلنر هو ميلنر، بفضل كل ما حققه بالفعل في مثل هذا السن».

وأكمل «أتمنى أن أكون قادرا على القيام بكل هذه الأشياء عندما أكون في مثل عمره».

ميلنر البالغ من العمر 36 عاما سجل 19 ركلة جزاء منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2015.

بينما أحرز صلاح 24 ركلة جزاء منذ انضمامه إلى الحمر في صيف 2017.