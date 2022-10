عندما يأتيك لقب الدوري هدية من غريمك.. سيناريو مجنون في الدوري الأرجنتيني (فيديو)

لم تصدق الجماهير العالمية سيناريو تتويج بوكا جونيورز بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة الـ 35 في تاريخه بعد تعادله مع إنديبندينتي في الجولة الأخيرة من البطولة التي شهدت سيناريو لا يصدق.

ودخل بوكا جونيورز مباراته الأخيرة برصيده 51 نقطة وهو الرصيد نفسه لفريق راسينغ ولكنه أنهى المواجهة بالتعادل مع إنديبندينتي 2-2، ويده على قلبه من نتيجة المباراة الثانية بين غريمه اللدود ريفر بليت مع راسينغ الذي كان قريباً جداً من الفوز والتتويج باللقب.

سيناريو مباراة ريفر بليت وراسينغ كانت "غير طبيعية" إذ ظلت النتيجة 1-1 حتى الدقيقة 88 وحصل فيها راسينغ على ضربة جزاء كفيلة بالتتويج ولكنه أهدرها لتنقلب المباراة رأساً على عقب ويسجل ريفر بليت الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع لتتحطم قلوب جماهير راسينغ في الثواني الأخيرة التي منحت بوكا جونيورز اللقب وسط حالة ذهول جماهيري.

Jonathan Galvan has missed the penalty in the 90th minute. If the scored, Racing Club would be champion.



Boca Juniors won the title!pic.twitter.com/CKjEbdmm9a