محمد صلاح يقدم أسوأ مواسمه مع ليفربول.. الجمهور غاضب

غاب النجم المصري محمد صلاح عن الوصول إلى الشباك في مباراة فريقه ليفربول أمام متذيل الترتيب نوتينغهام فورست، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها ليفربول بهدف دون مقابل في مباراة ظهر فيها الفريق بعيد تماماً عن مستواه الذي ظهر به الأسبوع الماضي عندما فاز على مانشستر سيتي، ويواصل محمد صلاح ابتعاده عن التهديف مع مرور الجولات، ليقدم أسوأ مواسمه التهديفية مع الريدز.

وبعد مرور 11 جولة أحرز محمد صلاح، 3 أهداف فقط حتى الأن وهو أسوأ رقم من الأهداف لمحمد صلاح منذ أن انضم إلى ليفربول في 2017، وقد شارك محمد صلاح في مباراة اليوم بأكملها، وسنحت له أكثر من فرصة للتسجيل، ولكن الحظ لم يحالفه، وبعد مرور 11 جولة يتواجد ليفربول في المركز السابع برصيد 16 نقطة، ويمكن أن يصبح في المركز العاشر بنهاية الجولة وهو الفريق الذي خسر بطولة الدوري الموسم الماضي بفارق نقطة.

وعقب المباراة شهدت مواقع التواصل غضب كبير من جمهور ليفربول عن أداء محمد صلاح، وشهد اللاعب هجوم كبير من قبل الجمهور عن تواضع مستواه في مباراة اليوم هو وزميله فيرمينو، وباقي لاعبي الفريق، وقال أحد المغردين تعليقا على أداء محمد صلاح اليوم: "لو كان لدينا لاعبين أفضل على دكة البدلاء، فإن صلاح وفيرمينو كان يجب أن يخرجا"، وقال أخر: "لدينا الكثير من اللاعبين في هذا الفريق لا يمكنهم استخدام قدمهم الضعيفة"، وأضاف أخر: "من الأفضل أن يرتاح صلاح من الآن، أكره أن أراه يتألم".

ويذكر أنه ما زاد من موقف صلاح صعوبة هو وجود عملاق مانشستر سيتي الجديد النرويجي هالاند، الذي أحرز 17 هدف في 11 مباراة خاضها بالبطولة حتى الأن.