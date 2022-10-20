رونالدو يدفع الثمن.. رد صارم من مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الخميس استبعاد نجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة الفريق الذي سيحل ضيفا على تشلسي، السبت، ضمن المرحلة الـ13 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد سلوكه خلال المباراة أمام توتنهام.

وجاء في بيان للنادي "لن يكون كريستيانو رونالدو ضمن فريق مانشستر يونايتد لمباراة السبت ضد تشلسي في الدوري الممتاز. باقي الفريق يصب كامل تركيزه على التحضير لهذه المواجهة".

وكان رونالدو (37 عامًا) الذي جلس على مقاعد البدلاء خلال فوز يونايتد على ضيفه توتنهام 2-صفر الاربعاء، غادر الدكة في الدقيقة الاخيرة من المباراة الى غرفة تبديل الملابس في حين كان اللقاء لا زال مستمراً.

وأشارت تقارير صحافية الى أن رونالدو أبلغ مدربه الهولندي إريك تن هاغ أنه لا يريد الدخول كبديل في الدقائق الاخيرة.

وحين سئل المدرب بعد المباراة عن المسألة "لم أنتبه لما حصل اليوم، سأتعامل مع المسألة غدًا. أريد أن أركز على الفريق وعلى الاداء الرائع".

وكثرت التكهنات بشأن مستقبل رونالدو في الفريق بعد أن بات يبدأ على دكة البدلاء في غالبية المباريات في الدوري الممتاز، إذ شارك أساسيًا مرتين فقط هذا الموسم، في الخسارة أمام برنتفورد صفر-4 في بدايته، والتعادل السلبي مع نيوكاسل نهاية الاسبوع الماضي.

وحاول رونالدو دون جدوى مغاردة الفريق في الصيف بعد أن فشل النادي في التأهل الى دوري أبطال أوروبا.