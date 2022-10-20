بنزيمة يظهر الجانب الإنساني في شخصيته بموقف نبيل

أظهر النجم الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 الجانب الإنساني في شخصيته عندما أخرج الكرة خارج الملعب في الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد مع إلتشي في الدوري الإسباني لكرة القدم والتي انتهت بفوز الملكي بثلاثية نظيفة، وذلك بعد إصابة إحدى المشجعات بأزمة صحية قبل أن تتدخل قوات الطوارئ الطبية في الملعب وتم إسعافها.

وتوقفت المباراة خمس دقائق لأن الفتاة على المدرجات كانت تحتاج لتدخل طبي، مما دفع الحكم لتوقيف المباراة قبل أن يستكمل اللقاء بعد تأكده من إسعاف المشجعة التي كانت ترتدي قميص فريق إلتشي.