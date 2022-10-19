رئيس ناد ألماني يؤيد الاستخدام الآمن للألعاب النارية في المباريات

أبدى كاي بيرنشتاين رئيس نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم تأييده للتقنين الجزئى بالاستخدام المنظم والآمن للألعاب النارية في الاستادات. وقال بيرنشتاين في مقابلة لصحيفة "دي تسايت" الألمانية في عددها الذي يصدر غدا:"لا يمكنني تقبل أي شيء قد يشكل خطورة على أشخاص أخرين، أو أي شكل من أشكال العنف. لكن النظام الحالي (المتعلق بالألعاب النارية) لا جدوى منه".

وأضاف:"أؤيد تخصيص جزء من المدرجات كمنطقة للألعاب النارية، يمكن فيها استخدام المشاعل بشكل مشروع ثم إطفاءها على الفور". وكان بيرنشتاين قد تحدث بالفعل في الماضي عن الاستخدام المسؤول للألعاب النارية. وكان بيرنشتاين عضوا في أكثر أندية المشجعين حماسا لهيرتا برلين. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الألعاب النارية محظور في استادات كرة القدم، لكن يجرى إطلاقها بشكل متكرر في المباريات، وهو ما يفتح نقاشات مثيرة للجدل بين الجماهير ومسؤولي كرة القدم والسياسيين.

