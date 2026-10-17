كاتي بيري تستقبل عام 2027 «تحت النجوم» في دبي

تستعد النجمة الأميركية العالمية كاتي بيري لإحياء احتفالات ليلة رأس السنة في دبي، إذ تحيي حفلاً غنائياً ضمن فعالية «Under the Stars Gala Dinner- «حفل العشاء الفاخر تحت النجوم» في 31 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع استقبال عام 2027، في أمسية تجمع الموسيقى الحية والعشاء الاحتفالي وعروض الألعاب النارية.

وبحسب إعلان منتجع «أتلانتس النخلة»، من المنتظر أن تقدم بيري خلال الأمسية مجموعة من أشهر أغنياتها التي حققت انتشاراً عالمياً، من بينها «ألعاب نارية» (Firework)، و«زئير» (Roar)، و«حصان أسود» (Dark Horse)، و«ليلة الجمعة الماضية» (Last Friday Night)، لتشارك الحضور الاحتفال بليلة رأس السنة، وصولاً إلى العد التنازلي لبداية العام الجديد.

وتجمع الفعالية بين الحفل الغنائي إلى جانب العروض الترفيهية والألعاب النارية التي ترافق أجواء الاحتفال. كما تتيح للضيوف الاستمتاع بأمسية تجمع بين الموسيقى والضيافة الفاخرة والإطلالات على أفق دبي، في واحدة من الفعاليات التي تستقطب اهتماماً واسعاً خلال احتفالات نهاية العام.

وتأتي مشاركة بيري امتداداً لمسيرة فنية رسّخت مكانتها بين أبرز نجمات موسيقى البوب العالمية، بعدما حققت انطلاقتها الدولية عام 2008 حيث تصدرت قائمة «بيلبورد هوت 100» الأميركية، ومهدت الطريق أمام سلسلة من النجاحات الفنية والتجارية.

وعزز ألبومها «حلم المراهقة»، الصادر عام 2010، حضورها العالمي، إذ حقق نجاحاً لافتاً وضم مجموعة من الأغنيات التي أصبحت من أبرز أعمالها، بينها «فتيات كاليفورنيا»، و«حلم المراهقة»، و«ليلة الجمعة الماضية» و«الشخص الذي رحل».

وتتميز تجربة بيري بمزج موسيقى البوب ذات الإيقاعات الحيوية بالعروض المسرحية ذات الطابع البصري اللافت، كما امتدت مسيرتها إلى الجولات الغنائية الكبرى والمشاركات التلفزيونية، ومن بينها عضويتها في لجنة تحكيم برنامج «أميركان آيدول».

وإلى جانب نجاحها الفني، ارتبط اسم بيري بالعمل الإنساني؛ إذ كرمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» عام 2016 بجائزة «أودري هيبورن» الإنسانية، تقديراً لدعمها الجهود الرامية إلى تحسين حياة الأطفال والمراهقين، بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة للمنظمة.

ويضيف حضور بيري إلى احتفالات رأس السنة في دبي بعداً فنياً عالمياً، مستنداً إلى رصيد من الأغنيات التي حققت انتشاراً واسعاً، وإلى مكانتها بوصفها إحدى النجمات اللواتي أسهمن في تشكيل مشهد موسيقى البوب خلال السنوات الماضية.