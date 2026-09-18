إطلاق نار بمدرسة في الفلبين يودي بحياة 3 طلاب
قال مسؤولون في الفلبين إن ثلاثة طلاب لقوا حتفهم جراء إطلاق نار بمدرسة في جنوب البلاد، الجمعة، من بينهم مرتكب الهجوم (16 عاماً) الذي أطلق النار على نفسه.
وذكر رئيس بلدية "بانجا" في إقليم جنوب كوتاباتو ألبرت بالينسيا، أن ثمانية آخرين أصيبوا بينهم أربعة في حالة حرجة وأن جميع الضحايا هم من الطلاب وتتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً.
وقال بالينسيا لـ"رويترز": "تردد أن المشتبه به جلس بجانب أصدقاء له وأخبرهم أن يعودوا إلى منازلهم (لأنني بعد الغداء سأنفذ خطتي). ضحك أصدقاؤه لأن مطلق النار كان معروفا بمزاحه".
وأضاف بالينسيا: "بعد الغداء، بدأ في إطلاق النار على الطلاب. وأصاب 10 قبل أن ينتحر".
وتطبق الفلبين لوائح صارمة نسبياً فيما يتعلق بامتلاك الأسلحة النارية، بما في ذلك إجراءات التحقق من السجلات الجنائية ومتطلبات التقييم النفسي، ومع ذلك يستمر تداول الأسلحة النارية غير القانونية.
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