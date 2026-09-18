إطلاق نار بمدرسة في الفلبين يودي بحياة 3 طلاب

قال ​مسؤولون في الفلبين إن ثلاثة طلاب لقوا حتفهم جراء إطلاق نار بمدرسة في جنوب البلاد، الجمعة، من ⁠بينهم مرتكب الهجوم (16 ‌عاماً) الذي أطلق النار على نفسه.

وذكر رئيس بلدية "​بانجا" في إقليم جنوب كوتاباتو ألبرت بالينسيا، ⁠أن ثمانية آخرين أصيبوا بينهم أربعة في حالة حرجة وأن جميع ⁠الضحايا هم من الطلاب وتتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً.

وقال بالينسيا لـ"رويترز": "تردد أن ⁠المشتبه به جلس بجانب أصدقاء له وأخبرهم ​أن ​يعودوا إلى منازلهم (لأنني بعد الغداء سأنفذ خطتي). ضحك أصدقاؤه لأن مطلق النار ‌كان معروفا بمزاحه".

وأضاف بالينسيا: "بعد الغداء، بدأ في ​إطلاق النار على الطلاب. وأصاب 10 قبل ⁠أن ينتحر".

وتطبق الفلبين لوائح ​صارمة نسبياً فيما يتعلق بامتلاك الأسلحة النارية، بما في ذلك إجراءات التحقق من السجلات الجنائية ومتطلبات التقييم النفسي، ومع ذلك ‌يستمر ‌تداول الأسلحة النارية غير القانونية.