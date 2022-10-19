الألماني رايشارت مديرًا تنفيذيًا لشركة مروّجة للدوري السوبر الاوروبي

عُيّن رجل الاعمال الألماني بيرند رايشارت مديرًا تنفيذيًا لشركة مروّجة للدوري السوبر الأوروبي الجدلي والانفصالي عن مسابقة دوري أبطال أوروبا العريقة.

وتم تعيين رايشارت (48 عامًا)، الرئيس السابق لمجموعة "أر تي أل" الإعلامية في ألمانيا، مديرًا تنفيذيًا لـ"ايه 22 سبورتس مانيجمينت" وفق ما أعلنت الشركة الأوروبية لتطوير الرياضة التجارية اليوم.

وأضافت في بيان أن رايشارت "سيصب تركيزه الأولي على بدء حوار طويل وفعّال مع مجموعة شاملة من أصحاب المصلحة في كرة القدم من أندية ولاعبين ومدربين ومشجعين ووسائل إعلام وصنّاع القرار". وتابعت "الهدف هو تسهيل تطوير نموذج رياضي مستدام لمسابقات الأندية الأوروبية يعكس المصالح المشتركة وطويلة الأمد للجماهير ومجتمع كرة القدم الواسع".

وأطلق 12 ناديًا من نخبة القارة الاوروبية دوري السوبر ليغ في أبريل 2021، لكنهم واجهوا انتقادات واسعة النطاق من حكومات بلادهم ورابطات الدوري والاتحادات الوطنية والجماهير، فاضطروا الى التراجع عن خطوتهم بعد أيام معدودة. بيد أن ثلاثة أندية هي يوفنتوس الايطالي وريال مدريد وبرشلونة الاسبانيان، لا تزال تسعى الى تعويمها من جديد، وسط خلاف حول إساءة استخدام مزعومة لمركز نافذ من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، ستتم تسويته في أوائل عام 2023 من قبل محكمة العدل الأوروبية. فيما انسحبت الأندية الإنكليزية القوية مقابل دفع غرامات. ولإحباط الدوري السوبر، شرع ويفا بعملية إصلاح واسعة لدوري الأبطال بدءا من 2024، مع 36 ناديًا بدلاً من 32، وبطولة مصغّرة من 8 مراحل بدل دور المجموعات التقليدي.

قال رايشارت المتخصص في الإعلام والحقوق الرياضية "الوضع الحالي في كرة القدم الأوروبية يضم عدد من التحديات التي لن تُحل وحدها". وتابع "أوضح رؤساء ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس أخيراً وجهات نظرهم حول القضايا التي تواجه الرياضة. أعتقد أنهم يطرحون الأسئلة الصحيحة وأنا شخصيًا حريص على الاستماع إلى العديد من الآراء المتنوعة حتى يتمكن مجتمع كرة القدم الأوروبي من إيجاد الإجابات الصحيحة بشكل مشترك". وأضاف "اللعبة التي نحب جميعًا ستستفيد من الحوار الصادق والمفتوح، الخالي من القيود، حول مستقبل أكثر إشراقًا من خلال الإصلاحات الجادة".