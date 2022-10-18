بيع 3 ملايين تذكرة لمونديال 2022.. والإمارات في المركز السادس

قبل نحو شهر من انطلاق كأس العالم 2022، أكد المنظمون القطريون أن البلاد جاهزة للحدث الكروي العالمي مع بيع نحو 3 ملايين تذكرة، في وقت شدد فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم على إصلاحات قامت بها الدولة الخليجية الغنية بالغاز حيال مسألة العمال الأجانب، مؤكداً خوض مفاوضات لإنشاء صندوق تعويضات لهؤلاء.

وفي مؤتمر صحافي في أحد فنادق العاصمة الدوحة، تطرّق المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم في فيفا كولن سميث إلى الإحصائيات المرتبطة بالمونديال المرتقب، مشيراً إلى أن 2.89 مليون تذكرة للمباريات بيعت حتى الآن من أصل 3.2 مليون، إضافة إلى 240 ألف حزمة ضيافة.

ووفق الإحصاءات التي عرضها المنظمون لمبيعات التذاكر بحسب بلد الإقامة، فقد تصدّرت قطر قائمة الدول العشر الأوائل، تليها بحسب الترتيب الولايات المتحدة، السعودية، إنجلترا، المكسيك، الإمارات، الأرجنتين، فرنسا، البرازيل، وألمانيا.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لمونديال قطر ناصر الخاطر في لمحة عن الترتيبات المونديالية، إلى تسجيل 12 ألفاً و300 تصريح إعلامي، واختيار 20 ألف متطوع من أصل 420 ألف طلب قدّمت من 209 دول مختلفة، 89 في المئة منهم مقيمون في قطر.

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أكثر 10 دول شراء لتذاكر ‎كأس العالم

قطر: 947,460

أميركا: 146,616

السعودية: 123,228

إنجلترا: 91,633

المكسيك: 91,173

الإمارات: 66,127

الأرجنتين: 61,083

فرنسا: 42,287

البرازيل: 39,546

ألمانيا: 38,117