السوري نزار محروس أول ضحايا مدربي الدوري العراقي

تقدم السوري نزار محروس، باستقالته رسمياً، من تدريب فريق أربيل، على أثر تعرض الفريق إلى الخسارة في الجولتين الأولى والثانية من الدوري العراقي الممتاز، ليدشن بذلك محروس باب الاستقالات والإقالات في الدوري العراقي بموسمه الجديد 2022-2023.

وأعلنت الهيئة الإدارية لنادي أربيل العراقي، قبول استقالة المدرب محروس، وقالت الإدارة في بيان لها: "تم قبول خطاب استقالة المدرب نزار محروس، وطاقمه المعاون، ونثمن جهوده ومساعيه في المدة التي قضاها مع الفريق".

وتعاقد نادي أربيل في 2021 مع المدرب نزار محروس، قبل أن يتم تجديد العقد في يونيو الماضي، إلا أن النتائج غير المرضية لـ "أربيل" وتعرضه لخسارتين في مستهل مشواره بالدوري العراقي الممتاز، أمام كربلاء خارج معلبه (2-1)، وضيفه الكهرباء بنتيجة هدف دون رد، دفعت محروس لتقديم الاستقالة.