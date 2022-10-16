أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي

عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تشيلسي على أستون فيلا 2 / صفر، وتعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد سلبيا، وساوثهامبتون مع ويستهام 1/1.

ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعبه بوكايو ساكا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35.

ورفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليدز يونايتد عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق تشيلسي على مضيفه أستون فيلا 2 / صفر.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماسون مونت الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين السادسة و65.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد أستون فيلا عند تسع نقاط في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد سلبيا.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الرابعة، تعادل ساوثهامبتون مع ويستهام 1/1.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله رومان بيرود في الدقيقة 20 وتعادل ويستهام عن طريق ديكلان رايس في الدقيقة 64.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن عشر كما رفع ويستهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر.