كلوب: هالاند «غير عادي»

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن المهاجم النرويجي المتميز إرلينج هالاند «لاعب مثالي وغير عادي» بالنسبة لناديه مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، وإنه سيتعين على ليفربول العمل على الحد من خطورته خلال لقاء الفريقين في ملعب أنفيلد الأحد المقبل.

وقدم هالاند أداء هائلاً في بداية مسيرته مع سيتي وأحرز 20 هدفاً في 13 مباراة في جميع المنافسات منذ انضمامه لفريق المدرب بيب غوارديولا قادماً من بروسيا دورتموند الألماني في نهاية الموسم الماضي.

وقال كلوب للصحافيين أمس: «عندما تلعب في مواجهة أفضل مهاجم في العالم حالياً يتعين عليك ضمان عدم حصوله على الكثير من الكرات.. هذا ما سنحاول القيام به لكن المشكلة مع سيتي هي أنه إذا أغلقت المجال أمام هالاند من خلال لاعبين كثيرين فإنك ستفتح المجال أمام لاعبين آخرين من الطراز العالمي».

وأضاف هالاند: «يملك مزيجاً نادراً من المهارات والقدرات البدنية والفنية.. قدراته في إنهاء الهجمات استثنائية وتحركاته تنم عن ذكاء أيضاً.. قدراته بصفة عامة غير عادية». ويحتل ليفربول المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الـ20 برصيد 10 نقاط من ثماني مباريات متخلفاً بفارق 13 نقطة عن سيتي صاحب المركز الثاني، الذي خاض تسع مباريات.